Mauvaise surprise, pour les navetteurs qui fréquentent la gare de Jurbise ! Ces derniers jours, alors que les températures avaient allégrement chuté au-dessous de la barre des zéros degrés, ils n’ont pu trouver abri et chaleur dans la salle des pas perdus. Et pour cause : le hall jurbisien était purement et simplement fermé au public.

Il n’en fallait pas plus pour que la bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant (LB) demande des explications à la SNCB. Également contactée par nos soins, cette dernière a assuré que tout rentrerait dans l’ordre ce matin. "La salle des pas perdus n’a pas pu être ouverte depuis lundi en raison de l’absence d’un membre du personnel, ce que nous déplorons", assure Elisa Roux, porte-parole. "Une solution a été trouvée et la salle sera bel et bien ouverte selon les horaires habituels, dès ce jeudi 11 février."

Une nouvelle qui ravira évidemment les navetteurs, qui auraient cependant plus que probablement pouvoir s’abriter du froid ces lundi et mardi, journées les plus rudes. De son côté, la bourgmestre a rappelé que ce couac intervenait dans un contexte déjà tendu, puisque le guichet de la gare de Jurbise est concerné par les plans de fermeture de la SNCB à la fin de cette année 2021, comme celui de Saint-Ghislain et de Binche, pour ne citer que ceux de la région de Mons-Borinage et du Centre.

Une décision que l’ensemble des élus de Jurbise entendent contester. "Cette décision, prise par le CA de la SNCB et non-assumée par le ministre de la mobilité a, après des remous médiatiques, finalement été entérinée par un CA qui s’est tenu ce mardi. Il reste maintenant à voir ce qu’il adviendra de cet espace de guichet", précise Jacqueline Galant. "Afin de réfléchir aux différentes affectations possibles pour cet espace, un moratoire sera demandé le temps que les concertations puissent être menées."

La gare de Jurbise accueille entre 1500 et 2000 navetteurs au quotidien. Trop peu, selon la SNCB, pour justifier le maintien d’un guichet. La salle des pas perdus restera quant à elle toujours accessible aux voyageurs… Du moins la plupart du temps.