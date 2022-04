C’est un coup de pouce financier qui est clairement bienvenu compte en cette période compliquée pour de nombreux ménages. Les Jurbisiens peuvent en effet bénéficier de primes à l’énergie et à l’achat de vélo. Les élus du conseil communal viennent de préciser les modalités d’octroi et de modifier de précédentes délibérations afin que celles-ci soient "plus adaptées au contexte actuel."

Pour les primes à l’énergie, le montant s’élève à 250 euros et concerne tous les citoyens de l’entité qui installent des panneaux solaires thermiques, photovoltaïques, des pompes à chaleur, des puits canadiens, un chauffage central à bois ou à pellets ou encore une chaudière à biomasse. Concrètement, une attestation de conformité de l’installation devra être établie par un organisme agréé, en remplacement de l’attestation d’agrégation de l’installation.