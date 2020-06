L'une regroupe les producteurs locaux, l'autre les commerçants et indépendants de l'entité.

Les initiatives se multiplient dans les communes de l’arrondissement afin de notamment soutenir les commerçants qui ont payé un lourd tribut à la crise. Dans la commune de Jurbise, deux cartes virtuelles viennent d’être lancées afin de répertorier tous les professionnels de l’entité. Objectif, leur donner de la visibilité et donc pousser les citoyens à franchir leurs portes.

"Depuis la réouverture des commerces, nous insistons beaucoup auprès de nos citoyens afin qu’ils soutiennent nos commerçants", explique Jacqueline Galant (LB), bourgmestre. "Jurbise ne manque pas de ressources, nous avons énormément de commerces de qualité dans notre entité et nous mettons tout en œuvre pour les mettre en valeur."

En février dernier déjà, la commune avait installé des panneaux répertoriant les commerces de l’entité aux abords de divers lieux stratégiques de l’entité. "Nous avons décidé d’aller encore plus loin en proposant deux cartes virtuelles qui seront diffusées sur le site de la commune et partagées sur les réseaux sociaux. Un travail colossal a été mené mais il était nécessaire pour augmenter la visibilité de nos commerçants. Nous pourrions également attirer des clients venus d’ailleurs."

Producteurs locaux, indépendants, acteurs du domaine de la santé, Horeca ou encore magasiniers, au total, ce sont plus de 300 commerçants de tous les genres qui ont pu être répertoriés en deux cartes distinctes. L’une d’elles recense tous les producteurs locaux de l’entité. Ils ont été classés par village de l’entité. "L’autre carte recense les autres commerces et indépendants. Ils ont été classés par secteurs et par villages."

Et de poursuivre : "Vous cherchez un secteur particulier ? Une simple recherche peut vous faire trouver le commerce jurbisien adéquat. Et lorsque vous cliquez sur un commerce, le secteur et les coordonnées du commerçant apparaissent." La bourgmestre précise encore que d’autres mesures de soutien suivront dans les prochaines semaines. Elles s’ajouteront ainsi au festival virtuel dédié aux commerçants, à l’annulation de la taxe immondice pour l’horeca et à ces cartes virtuelles.