Dès le mois d’août, la patience sera de mise pour les habitants de l’entité de Jurbise. Deux chantiers seront en effet lancés dans les prochains jours, ce qui pourrait provoquer quelques embarras de circulation et des désagréments pour les riverains voisins des sites visés.

Le premier chantier est mené par Infrabel, qui renouvelle le tablier du pont de fer de la rue du Moulin à Eau. Les travaux débuteront ce 1er août et ne prendront fin que le 12 avril 2022, si tout va bien. Une déviation sera installée à hauteur du numéro 38 de la rue du Moulin à Eau. "Ces travaux sont nécessaires pour garantir la sécurité du trafic ferroviaire et des usagers de la route", confirme-t-on du côté d’Infrabel.

Concrètement, du 2 août au 3 septembre, des travaux seront entrepris afin de préparer la zone de chantier. Du 6 septembre au 3 décembre, les travaux porteront sur le remplacement de la structure du pont. Enfin, du 7 décembre 2021 au 8 avril 2022, il s’agira de travaux de finition à hauteur de la voirie. Ces travaux seront menés en journée.

D’autres seront menés sans interruption, du 4 septembre à 6 heures au 5 septembre à 16 heures, du 8 octobre à 22 heures au 11 octobre à 6 heures pour la démolition de l’ancien pont, et du 3 décembre à 22 heures au 6 décembre pour la pose du nouveau pont. Enfin, des travaux de nuit, entre 22 heures et 6 heures, sont prévus du 20 au 25 septembre, du 4 au 8 octobre et du 18 au 21 octobre, du 8 au 13 et du 22 au 26 novembre, du 13 au 17 décembre, du 15 au 17 janvier 2022 et du 22 au 24 janvier 2022.

Comme souvent, impossible d’entreprendre des travaux sans entrainer des nuisances. Les riverains peuvent s’attendre à des bruits et vibrations suite à l’utilisation de trains de travaux ainsi que d’engins et de machines de chantier, à être dérangés par l’utilisation d’un éclairage artificiel lors des travaux de nuit, à la présence et à la circulation de véhicules et de personnes à proximité du chantier, à la circulation de camions dans les rues avoisinantes et à des déviations.

La rue du Moulin à Eau sera fermée à la circulation au niveau du pont et jusqu’à hauteur des premières habitations, de début septembre à début avril 2022. Une déviation sera définie par la commune. L’accès des riverains à leur domicile sera évidemment garanti pendant toute la durée du chantier. Par ailleurs, aucun train ne circulera entre les gares de Jurbise et de Mons du 4 septembre à 6 heures au 5 septembre à 16 heures.

Le second chantier, moins conséquent, sera lancé le 2 août et se poursuivra jusqu’au 15 septembre prochain. Il consiste en Installation de diverses déviations suite à la création d’un abribus sur la place de la Servitude de la Drève et d’un rond-point au croisement des rues Basse, Rouge à Triaux et de Ghlin par la société Wanty. La signalisation sera installée par cette dernière.