Bonne nouvelle pour tous ceux qui resteront en Belgique cet été.

L’été 2020 sera inévitablement belge. De nombreux citoyens passeront en effet la saison estivale dans leur pays et seront donc en recherche d’activités ou d’escapades locales. Du côté de Jurbise, conscientes qu’il fallait proposer une offre à la hauteur des attentes, les autorités politiques ont décidé de lancer "Jurbise en forme", un programme de découvertes sportives et gourmandes.

À l’initiative de l’échevin des sports Jonathan Pelerieau, le collège a en effet concocté, dans le respect des mesures sanitaires une série d'activités sportives et divertissantes. Une première pour la petite commune rurale. Dans des lieux divers, les Jurbisiens de plus de 12 ans auront ainsi la posisiblité de pratiquer la zumba, parcourir à vélo un morceau de campagne, s’initier au golf ou encore s’essayer au yoga.

Les cours, dispensés à un groupe de maximum 49 personnes, seront donnés tous les dimanches des mois de juillet et août, de 9 heures à 11 heures, et seront accessibles gratuitement sur inscription préalable. Chaque activité sera en outre déclinée dans l'esprit Cittaslow et sera clôturée par la découverte d'un produit local différent chaque dimanche.

"Nous sommes conscients que nos citoyens ont besoin et envie de retrouver une vie sociale et saine", explique Jacqueline Galant. "Nous allons donc leur proposer des activités qui leur permettent de rencontrer d’autres Jurbisiens dans un cadre sécurisé. Le sport est un bon vecteur à ce niveau. Nos ambassadeurs sportifs et nos producteurs locaux ont répondu favorablement à cette idée, nous en sommes ravis", souligne la Bourgmestre.

Voici le programme complet de ces prochaines semaines :

05/07 : Core Yoga : abdos autrement, Christine Barletta de Dance & Arts, 10h-11h, Parc communal, rue du Moustier, 8 à Jurbise

12/07 : Découverte du Fitness Park et remise en forme, Joe Wasmes, 9h-11h, Parc communal, rue du Moustier, 8 à Jurbise

19/07 : Initiation au basket, Kat Janssens, 9h-11h, Parc communal, rue du Moustier, 8 à Jurbise

26/07 : Initiation au golf, 9h-14h, Practice du Royal Golf Club du Hainaut, rue de la Verrerie, 2 à Erbisoeul

02/08 : Jin Shin Jyutsu, Martine Brismez de 8h10 ASBL, 9h-11h, Château des Comtes d’Egmont, Avenue du Château d’Egmont à Herchies

09/08 : HiiT, Joe Wasmes, 9h-11h, Parc communal, rue du Moustier, 8 à Jurbise

16/08 : Zumba Sofy, Sophie Plomb, 10h-11h, Parc communal, rue du Moustier, 8 à Jurbise

23/08 : Jogging 5 et 10 km, Team Vertigo, à 9h au départ du Parc communal, rue du Moustier, 8 à Jurbise

30/08 : Balade à vélo, à 9h au départ du Parc communal, face à la salle Galant, rue du Moustier, 8 à Jurbise

Pour toute réservation et demandes d'infos: 065/37.74.63, 065/37.74.20 et 065/37.74.31.