Les uns après les autres, les rassemblements et les événements festifs sont annulés, contexte sanitaire oblige. C’est pourtant en cette période de crise, peu propice à la prise de risque, et après plusieurs mois de réflexion que Francesco Vella a souhaité se lancer et commercialiser ses premières bières.

Jusqu’ici, ce Jurbisien et ses proches produisaient leur bière mais n’avait jamais sauté le pas de la commercialisation. "C’est avant tout une passion qui est née et qui s’est développée en famille", explique-t-il. "Nous avons acquis les connaissances techniques et tant ma femme que ma sœur, ma mère ou mon père s’y consacrent lorsque c’est possible."