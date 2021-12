"Incompréhensible", c’est le mot utilisé par Jacqueline Galant pour qualifier la fermeture temporaire de l’école de langues Kids and Us, ouverte à Jurbise. La députée-bourgmestre vient en effet de prendre connaissance de cette décision, qui fait suite aux nouvelles mesures liées au covid-19.

"Alors que les écoles sont ouvertes et que toutes les activités extra-scolaires se poursuivent, Kids and Us ne pourra pas continuer", explique la bourgmestre. "Depuis les nouvelles mesures, il a été décrété que les activités d'Accueil Temps Libre, non agréés par l'ONE sont interdites... Cette école permet pourtant aux enfants de 1 à 12 ans de s'épanouir dans un environnement sain et en toute sécurité. Ils sont répartis dans des groupes de 8 maximum. Trop c'est trop, il ne faut pas aller dans l'exagération au niveau des mesures !"

Pour Jacqueline Galant, ces services sont essentiels pour l’apprentissage et le bien-être des petits. Elle annonce donc qu’elle interpellera la ministre Linard, en charge de l’enfance, "dans l’espoir de faire changer cette décision."