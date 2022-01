Depuis le mois de décembre dernier, à la suite d’un comité de concertation, l’école de langue Kids and Us, située à Jurbise, est fermée. Une incompréhension pour l’équipe éducative, qui constate que les Beaux-Arts ou encore les centres sportifs restent ouverts et accueillent du public. Des cours en ligne sont bien proposés mais pour certains enfants, le manque de contact social se fait sentir. Ce mercredi en milieu d'après-midi, un test va donc être effectué afin d’envisager un retour en présentiel.

"Nous avons installé une tonnelle chauffée sur le site", confirme Jérôme Chevalier, administrateur des sites Kids and Us de Jurbise et de Gerpinnes. "La tonnelle doit rester en partie ouverte pour assurer sa bonne ventilation mais il n’y fait pas froid. Nous espérons que le test sera concluant et que les retours seront positifs, ce qui nous permettrait de maintenir le dispositif pour les cours suivants et de permettre l’organisation des cours de manière un peu plus normale."