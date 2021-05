C’est un nouveau service qui devrait en séduire plus d’un : à Jurbise, les autorités communales viennent de lancer le concept « Livré à domicile ». Concrètement, dans ce contexte de pandémie où, trop souvent, la culture a été jugée non-essentielle et afin de favoriser on accès via la lecture comme moyen de distraction, d’apprentissage et d’évasion, la bibliothèque communale permettra à chaque habitant de l’entité qui le désire de recevoir à domicile sa commande.

Celles-ci seront assurées via un service de portage gratuit, à condition que les citoyens intéressés s’acquittent des frais de location habituels. Les commandes, et donc les livraisons, devraient être proposées tous les 15 jours. Soumise au vote du dernier conseil communal, l’idée a visiblement séduit l’ensemble des élus puisqu’elle a été votée à l’unanimité. En ces temps toujours troublés, même si l’on semble apercevoir le bout du tunnel, se plonger dans un bon livre apparait comme indispensable pour déconnecter d’un quotidien anxiogène.