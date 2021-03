La nouvelle ne surprendra personne mais elle n’est pas pour autant plus facile à digérer. Cette année encore, le comité de la fête de la bière de Jurbise a confirmé l’annulation de l’événement, qui aurait dû se tenir, comme chaque année, le dernier week-end du mois de juin. Si la Belgique se prépare doucement et avec beaucoup de prudence au déconfinement et que la campagne de vaccination offre certaines perspectives d’un retour à la vie "normale", il était impossible d’envisager réunir plus de 4000 personnes en un seul et même endroit.

"Nous sommes unanimes sur le sujet, nous devons réussir à combattre cette maladie", explique le comité. "Vu le nombre de personnes touchées, il sera difficile d’avoir le cœur à la fête. De plus, la sécurité de nos festivaliers est notre préoccupation la plus importante. Organiser cette édition, en toute sécurité, est impossible. Il est donc important à nos yeux que chacun puisse prendre soin de soi et de sa famille." Le rendez-vous pour l’année prochaine est d’ores et déjà fixé.

La 20e édition de la fête de la bière se tiendra les 25 et 26 juin 2022, espérons-le, dans une ambiance conviviale et légère sur laquelle ne planera plus la peur d’une éventuelle contamination au coronavirus. Car la fête de la bière s’impose résolument comme un événement de partage autour d’une même passion. "S’il est vrai que nous vivons dans un petit pays, nous possédons de grandes bières, objet du désir, valeur sûre de notre patrimoine, détour incontournable pour une fête réussie, la bière est aussi synonyme de passions, de rassemblement et de convivialité", poursuit le comité.

"L’originalité de cette fête de la bière est d’éviter les grands standards dans la matière, mais plutôt des brunes, des blondes, des fruitées…, peu connues du grand public." La musique fait elle aussi partie intégrante de cette manifestation : cet aspect culturel se développe encore par l’organisation de concerts destinés aux jeunes comme aux plus âgés et permet à de nombreux groupes de se produire sur scène.