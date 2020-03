Alternative Citoyenne réclame un cadastre des voiries et de leurs limitations de vitesse afin de prendre des mesures.

Malgré les signalisations, certains conducteurs confondent nos routes avec des circuits de course. Que dire alors lorsqu’ils ne croisent aucun panneau routier leur rappelant que tout ne leur est pas permis ? Face à ce constat, la commune de Jurbise pourrait prendre quelques dispositions.

C’est en tout cas en ce sens que sera déposé, ce mardi soir, une motion par le groupe Alternative Citoyenne. "Nous avons l’impression que l’on agit au coup par coup, que l’on prend des dispositions dans certaines rues alors que d’autres ne disposent toujours pas de panneaux routiers", explique Joël Delhaye, chef de file de l’opposition. "Nous proposons d’avoir une vision globale de la situation et de faire l’exercice sur l’ensemble de l’entité."

Le groupe propose ainsi un cadastre des voiries et des limitations de vitesse qui y sont associées, et la possibilité de réévaluer l’adéquation des limitations de vitesses actuelles au regard de l’évolution urbanistique et démographique. "L’objectif est aussi de réduire la vitesse sur l’ensemble de nos voiries communales : suppression des tronçons à 90 kilomètres/heure, généralisation des 50 kilomètres/heure dès que la densité de logements le justifie, identification des lotissements pouvant passer en zones résidentielles, etc."

Bref, les élus de l’opposition réclament une meilleure adéquation des vitesses de vigueur sur le territoire jurbisien et des évolutions constatées. "On se rend compte que les GPS renvoie régulièrement des automobilistes sur de petites voiries. Le bon sens veut que certains se rendent compte qu’elles ne sont pas adaptées à une vitesse de 90 km/heure mais pour d’autres, l’absence de panneau peut être un incitant."

Le débat sera lancé ce mardi soir en séance publique du conseil communal. La majorité décidera-t-elle de suivre la proposition d’Alternative Citoyenne ? Lorsque l’on sait que plusieurs mesures ont déjà été prises pour lutter contre la vitesse, notamment sur la route d’Ath ou au Chemin des Princes, ce n’est pas impossible.