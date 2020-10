C’est une reconversion professionnelle atypique que Dominique Giovannelli et Olivier Craps viennent d’entreprendre. Après avoir tenu une sandwicherie pendant près de 20 ans, le couple vient d’ouvrir sa propre savonnerie. Cette dernière est aménagée à domicile, au sein du garage, au numéro 273 de la route d’Ath à Jurbise.

Le Jardin des Mimosas a officiellement ouvert ses portes le 2 octobre dernier, il y a tout juste une semaine. Et les premiers retours sont d’ores et déjà positifs. "J’ai beaucoup d’anciens clients qui viennent jeter un œil. Ça fait plaisir évidemment !" explique Dominique Giovannelli. "Je pense qu’il y a cette volonté de revenir vers les petits commerces, le contact humain et la proximité."

Pour le couple, le changement est évidemment radical. "Nous adorions notre sandwicherie mais nous avions l’envie de lever un peu le pied. Aujourd’hui, nos journées sont plus légères. On est réellement tournés vers la clientèle, nous ne subissons pas le même stress. C’est vraiment un changement de rythme."

Et si la boutique vient d’ouvrir, le choix de produits est déjà extrêmement vaste. "Nous proposons de nombreux produits venus tout droit du sud de la France mais également des produits à base de lait d’ânesse, des produits venus de Syrie comme l’incontournable savon d’Alep, une gamme spécialement pour les hommes, des savons solides, des tranches de savons en une quarantaine d’odeurs et des sels de bains."

Des paniers garnis, des plaids, des trousses de toilette ou encore des articles déco complètent l’offre. "Le fait d’être installé dans notre garage était une volonté pour justement maintenir un cadre plutôt cosy et agréable au cœur duquel nous pourrions réellement prendre le temps de conseiller et d’aiguiller nos visiteurs." À ce jour, aucune autre savonnerie n’avait fait son apparition dans la région. Le Jardin des Mimosas devrait donc rapidement trouver sa clientèle.