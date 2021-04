C’est un spectacle désolant qui a été découvert par les autorités communales de Jurbise. Ce jeudi soir, le parc communal de l’enttié a été "souillé par un groupe complètement irrespectueux", selon les propos de la bourgmestre, Jacqueline Galant. Avec leur véhicule, ces individus n’ont pas hésité à foncer dans les barbecues du parc.

"Notre système de caméras a repéré les individus, qui seront sanctionnés", prévient encore la bourgmestre. Le matériel dégradé devra été réparé, et évidemment remboursé par les fauteurs de trouble, qui ont laissé derrière eux un véritable dépotoir. Des bouteilles de bière à foison et des paquets de frites abandonnés sur les tables ont ainsi été découverts.

© D.R.

"La commune met tout en œuvre pour accueillir les visiteurs au parc communal de la plus belle des façons. Cet événement est écœurant quand on voit notre investissement et celui de nos ouvriers communaux !" La police est intervenue sur les lieux. Selon les premières constatations, une vingtaine de jeunes s’étaient rassemblés au sein du parc.