Jacqueline Galant entend inviter Elio Di Rupo et Philippe Henry sur place.

Avec une enveloppe totale de 64 millions d’euros, la région de Mons-Borinage n’a pas été oubliée lors de l’élaboration du plan infrastructures 2020-2026, récemment approuvé par le Gouvernement wallon. 31 projets, dont six concernant les autoroutes, ont finalement été retenus. Et pourtant, dans certaines communes, on grince des dents.

C’est le cas du côté de Jurbise, où la bourgmestre voit rouge. Et pour cause : le projet de sécurisation de la route d’Ath, attendu depuis plus de 20 ans, a été abandonné. Le projet, pourtant repris dans la première mouture du plan infrastructure, prévoyait la sécurisation du carrefour du Dragon jusqu’au carrefour de Masnuy, soit un tronçon de 3 kilomètres, pour un montant de deux millions d'euros.

Aujourd’hui, dans le plan définitif, seul le carrefour du Dragon sera réhabilité, pour un montant de 850.000 euros. "Certes, je suis heureuse de voir ces nombreux investissements qui seront réalisés dans notre région Mons-Borinage. Mais pour notre commune, il s’agit d’une vraie claque. Cela fait tellement d’années que je tire la sonnette d’alarme auprès des différents ministres wallon de la mobilité…", regrette Jacqueline Galant (LB).

"Malgré mes nombreuses interpellations auprès de l’actuel ministre en tant que députée wallonne, force est de constater que je n’ai pas été entendue. En attendant, cette route est de plus en plus fréquentée, notamment à la suite de l’expansion du Parc Pairi Daiza, et nécessite des travaux en profondeur. Les riverains n’en peuvent plus, d’autant plus que leur sécurité est engagée ! Une pétition circule d’ailleurs à ce sujet."

Il est vrai que le dossier n’est pas neuf et qu’à de très nombreuses reprises, les ministres compétents ont été interpellés. La bourgmestre n’entend pas baisser les bras aujourd’hui. Le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) et le ministre de la mobilité, Philippe Henry (Ecolo) seront dès lors invités à (re)découvrir la route d’Ath. "Peut-être qu’en se rendant sur place, ils pourront vraiment se rendre compte du désarroi des riverains. Quoi qu’il advienne, je continuerai à les alerter sur la problématique. Il faut à tout prix qu’ils puissent revoir leurs plans !"

Pour Jacqueline Galant, il est clair que sa commune a été oubliée lors de l’élaboration du plan infrastructure. « Il prévoit la création d’un rond-point à Herchies pour 600 000 euros mais c’est la commune qui devra gérer la plupart de ce projet, sur fonds propres ! »