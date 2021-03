Ces dernières semaines, l’intercommunale Hygea a une nouvelle fois été au centre des critiques. Ce lundi, c’est du côté de Jurbise que l’agacement est total. Et pour cause : les bulles à verre installées sur le territoire n’ont pas été vidées et débordent. Certains citoyens, au lieu de repartir avec leurs vidanges dans l’attente de pouvoir y retourner, n’hésitent dès lors pas à abandonner celles-ci autour des bulles, offrant ainsi un triste spectacle.

Mais ce n’est pas à ces citoyens inciviques que la bourgmestre en veut. "L’intercommunale doit procéder à la vidange des bulles tous les 15 jours mais nous avons dû envoyer nos ouvriers communaux procéder au ramassage des verres abandonnés sur les sites", peste Jacqueline Galant (Liste de la bourgmestre). "C’est simplement une programmation à gérer, une organisation à maintenir ! Ces manquements commencent à sincèrement m’énerver."

À Jurbise, huit sites sont disponibles. "Ce n’est pas la première fois que cela arrive, les bulles sont souvent pleines du côté de Jurbise, Erbisoeul et Herchies", précise encore la bourgmestre, qui annone qu’elle interpellera les responsables de l’intercommunale Hygea afin de se faire entendre et d’insister sur le fait que pareille situation ne peut plus durer. "Quelle que soit la météo, nos équipes effectuent des dizaines de kilomètres pour que notre entité soit belle et propre. Voir des bulles à verres déborder de toutes parts, cela a de quoi mettre en colère !"

Contactée, l’intercommunale précise que du retard est effectivement à déplorer dans le calendrier de vidange des bulles. "Elles sont normalement vidangées tous les 15 jours mais la semaine dernière et la semaine précédente, plusieurs pannes de véhicule sont intervenues", explique Belinda Demattia, en charge de la communication. "Du retard a été pris, nos équipes sont actuellement en train d’essayer de le rattraper." Les bulles à verre de Jurbise seront ainsi vidées ce mardi, promet encore l’intercommunale.