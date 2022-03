Face aux nouvelles technologies, plus d’un parent peut se sentir démuni. Comment être certains que les enfants utilisent en toute sécurité leur smartphone, leur tablette, leur console de jeux ou encore la télévision connectée ? C’est pour leur apporter des éléments de réponse et des solutions concrètes que la Ligue des Familles et Child Focus organisent le séminaire Webetic. À l’initiative du Plan de Cohésion sociale de Jurbise, il sera proposé fin mars aux parents.

Le rendez-vous est donné le 31 mars entre 19 heures et 21 heures à l’Orangerie de la salle Jacque Galant. "Nous avons déjà organisé ce genre de réunions pour sensibiliser les parents aux dangers de l’utilisation d’internet par leurs enfants", explique la bourgmestre, Jacqueline Galant (LB). "Ils auront la possibilité d’apprendre énormément de choses qu’en tant que parents, on ne soupçonne pas toujours. A l'heure où les réseaux se multiplient, ce type de formation se trouve en plein cœur de l'actualité."