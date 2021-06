C’est un pas de plus vers plus de transparence. Sur proposition de la bourgmestre, Jacqueline Galant, le collège communal de Jurbise vient d’accepter de publier, en amont des séances du conseil communal, les projets de délibération des différents points soumis à l’ordre du jour et les notes de synthèses y faisant référence. Ces documents pourront dès lors être consultés par les citoyens une semaine avant la tenue des débats.

Rappelons que si ces débats ne peuvent souffrir d’aucune intervention extérieure, ils sont bel et bien publics. Chaque citoyen peut en effet décider d’assister à une séance du conseil communal afin d’y suivre les échanges. "Mais on constate que très peu de personnes sont généralement présentes », souligne la bourgmestre. « Mettre à la disposition des citoyens les projets de délibération ne mange pas de main."

Et de poursuivre : "À quelques mots près, il est rare que les délibérations finales soient tout à fait différentes. On reste en tout cas toujours dans le même état d’esprit. Les rendre accessibles ne nous dérange pas, c’est une bonne chose pour la transparence et je trouve normal que les citoyens puissent avoir connaissance de nos positions, même si je tiens à rappeler qu’ils ont voté pour que les élus les représentent et préparent les dossiers, et qu’il y a donc une certaine notion de confiance."

On soulignera que cette décision intervient un mois après l’audition au parlement wallon de l’association Transparencia et de l’intercommunale Imio, qui propose des solutions organisationnelles et des produits et services informatiques aux pouvoirs locaux. "Je fais partie de la commission des pouvoirs locaux, qui travaille justement sur un décret imposant cette pré-publication aux communes. Mais je tiens à faire la distinction entre ma casquette de bourgmestre et celle de députée."

Il n’est dès lors pas question pour Jacqueline Galant d’inciter ses collègues réformateurs à emboiter le pas. "Chaque responsable communal gère ses affaires comme il l’entend. De mon côté, il me parait important d’avancer en ce sens et de montrer l’exemple au niveau local mais l’autonomie communale prédomine." Il n’est par ailleurs par envisageable, pour la bourgmestre, d’accepter que les délibérations du collège soient rendues publiques alors que dans la majorité des cas, des noms de personne sont citées.