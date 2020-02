Ils travaillent notamment sur le thème de la pauvreté.

C’est un beau projet d’ouverture sur le monde qui est actuellement mené dans la classe de quatrième année de l’école de Masnuy-Saint-Jean. Accompagnés de leur institutrice et épaulés par l’ONG Geomoun, les élèves participent au projet "le son des enfants" et travaillent ainsi en miroir avec une école sénégalaise.

L’aventure a débuté fin 2019 et se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’avril. "Nous accueillons dans notre classe une petite fille malvoyante, qui bénéficie du soutien de l’office national des aveugles plusieurs heures par semaine", explique Laurence Biagi, institutrice. "C’est l’accompagnante qui nous a parlé de l’ONG Geomoun et de son souhait de trouver une classe qui intégrait justement une personne porteuse de handicap."

Les contacts ont été pris et très rapidement, le projet s’est développé. "Nous travaillons avec une classe sénégalaise qui compte dans ses rangs un enfant aveugle. Nous sommes partis de cela pour développer le projet le son des enfants. Autour d’un sujet de société, à savoir dans notre cas la pauvreté, ils travaillent leur expression, l’écoute, prennent conscience des enjeux de société et s’intéressent aux autres."

Via des interviews croisées et des échanges de photos, de textes ou de vidéos avec leurs camarades Sénégalais, les petits Jurbisiens découvrent un autre mode de vie. "L’aboutissement du projet, c’est l’enregistrement d’une petite émission radio. Un micro-enregistreur a été prêté par l’animatrice de l’ONG et les enfants ont pu rencontrer des personnes actives dans le milieu de l’aide aux personnes. Ils ont interviewé le président du CPAS de Jurbise, des élèves qui avaient participé au projet Viva For Life,…"

L’expérience sera évidemment menée en parallèle au Sénégal. Dans la classe de Laurence Biagi, l’engouement est donc total. "Ils sont toujours très impatients de travailler sur ce projet. Nous avons d’ailleurs envie d’aller un peu plus loin grâce à une action très concrète. Il faut encore que nous en discutions mais pourquoi par, par exemple, donner une heure de notre temps à la Croix-Rouge ? Je ne veux pas qu’il ne s’agisse que d’un soutien financier, je cherche quelque chose de très humain."

Cette année 2019-2020 aura donc été très particulière pour les enfants. De son côté, l’institutrice ne demanderait pas mieux que de pouvoir renouveler l’expérience dans les années à venir si cela s’avérait être possible.