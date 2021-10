À n’en pas douter, c’est un nouveau service qui devrait rapidement être adopté par les amoureux des livres. Compte tenu de la situation particulière vécue depuis plus d’un an et demi et afin de favoriser l’accès à la lecture pour tous, la commune de Jurbise a développé un service de portage à domicile. Ce dernier a pour but de permettre à chaque habitant de l’entité qui le désire de recevoir gratuitement et directement chez lui, une commande passée auprès de la bibliothèque communale.

Ceux-ci devront bien entendu s’acquitter des frais de location habituels mais n’auront plus à se déplacer. Concrètement, les lecteurs devront être domiciliés sur l’entité de Jurbise et pourront consulter un catalogue en ligne, réparti en six catégories : les romans adultes, les romans jeunesse, les documentaires adultes, les documentaires jeunesse, les bandes dessinées et les albums jeunesse. Les personnes qui ne seraient pas numérisées peuvent demander un catalogue physique : celui-ci leur sera envoyé par la Poste ou sera déposé chez eux.