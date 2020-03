Objectif, rationaliser les coûts pour consacrer davantage de moyens aux bénéficiaires.

Jusqu’ici tout à fait distincts, les services communaux et le CPAS de Jurbise seront prochainement rassemblés au sein d’une seule et même administration communale. Une façon pour la commune d’augmenter les synergies avec son CPAS. Les premières démarches pour la construction du bâtiment commun viennent d’être actées au conseil communal.

"Les projets de collaboration et d’accroissement d’échelle naissent de la réalité de terrain", explique la bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant (Liste de la bourgmestre). "Sans toucher l’emploi existant, ce qui est bien sûr primordial pour nous, nous opérerons des synergies afin d’encore augmenter l’efficience des services pour nos citoyens. L’idée est de rationaliser les coûts pour consacrer davantage de moyens au service des bénéficiaires", ajoute-t-elle.

La démarche est dans l’air du temps. À Quaregnon aussi, la volonté de rassembler les services communaux et le CPAS a été exprimée. "À Mons-Borinage, Jurbise fera une nouvelle fois partie des communes pionnières en la matière. Ailleurs en Wallonie, les exemples de synergies entre CPAS et commune sont de plus en plus nombreux. L’annonce de la nouvelle a été réalisée en parfaite collaboration avec les services concernés. Dans les faits, notre commune répond positivement à l’invitation du gouvernement-wallon."

En effet, dans sa déclaration de politique générale, ce dernier précise que pour "opérer un maximum de synergies pour un service de qualité au moins égale pour le citoyen, les communes seront incitées à opérer des fusions internes comme externes." À ce titre, la création de services communs de support (GRH, informatique, assurances, marchés publics, etc.) est requise entre communes, CPAS et régies communales.

Le rapprochement entre les services de l’administration communale et ceux des CPAS doit quant à lui être facilité sur base volontaire. Jurbise a donc décidé de s’inscrire dans cette dynamique. Impossible cependant d’évoquer le calendrier. Le dossier n’en est encore qu’à ses balbutiements.