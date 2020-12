C’est le genre de projet qui a le vent en poupe ! Après Quaregnon ou Boussu, c’est au tour de la commune de Jurbise d’annoncer son intention de rassembler dans un seul et même bâtiment les services communaux et les services du CPAS. Le projet est d’ores et déjà sur la table mais ne verra pas le jour dans les prochains jours pour autant.

"Un bâtiment commun sera érigé à quelques pas seulement du château communal, qui bénéficiera quant à lui d’une nouvelle affectation", explique la bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant (LB). "La volonté du collège communal est de multiplier les synergies. Rassembler les services communaux et du CPAS facilitera les déplacements des citoyens et permettra aux agents de travailler de concert sur certains dossiers tout en réduisant certains couts de fonctionnement."

Le projet a été confié à l’intercommunale Igretec, qui a déjà présenté aux élus quelques ébauches. Les plans sont quant à eux finalisés en concertation avec le collège communal. "Ce projet nécessitera une procédure d’expropriation des bâtiments scolaires actuellement posés sur le terrain jouxtant le Lycée Maistriau." Ce point sera soumis au vote du prochain conseil communal.

"L’objectif est de faire disparaitre un chancre et construire une cité administrative, soit des services d’utilité publique. En conséquence, la Commune est autorisée à procéder à l’expropriation des biens cadastrés." La Région wallonne a déjà rendu son avis. Ce 24 novembre dernier, elle estimait que cette procédure devait être déclarée d’utilité publique, et de ce fait menée à son terme.

En d’autres mots, rien ne devrait s’opposer au bon déroulement des démarches nécessaires à la concrétisation de ce projet. La fixation du montant précis d’acquisition de la parcelle concernée par l’expropriation doit encore être réalisée par le comité d’acquisition de Mons, désigné par la Fédération Wallonie-Bruxelles.