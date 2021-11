La proposition a été votée lors du conseil communal de ce mardi soir. À Jurbise, les vols simples et d’usage seront désormais "sévèrement poursuivis" par le fonctionnaire sanctionnateur communal, à savoir le directeur général de la commune. Il a en effet été proposé au conseil d’insérer dans le règlement général de police (RGP) de nouvelles dispositions permettant de poursuivre, au niveau communal, les auteurs de vols par l’intermédiaire du fonctionnaire sanctionnateur.

D’autres communes, dans la région, avaient déjà pris cette disposition. "Il s’agit en réalité d’une demande du procureur du Roi", souligne Jacqueline Galant (LB), bourgmestre. "Elle a été formulée auprès de toutes les communes et zones de police. De notre côté, nous n’avions simplement pas encore ratifié cela dans notre RGP. L’objectif est de mieux pouvoir poursuivre et sanctionner. Cela permet d’aller plus vite."

Sur papier, c’est donc une bonne chose. Mais la mesure ne devrait pas pour autant alléger les tribunaux et faciliter le travail de la jsutice. "Les vols simples sont, en réalité, très rares. La majorité des vols sont qualifiés. Si l’on prend l’exemple d’un vol de vélo, il est qualifié de vol simple si le vélo est dérobé alors qu’il se trouvait simplement poser contre un mur, sans cadenas. Il s’agira d’un vol qualifié si l’auteur a dû sectionner un cadenas, un câble,…"

La disposition a le mérite d’exister. Dans les faits, elle ne devrait malheureusement pas réellement changer la donne. Les services de police seront toujours requis pour les constats d’usage et la justice saisie dès lors que les auteurs se sont montré un peu plus « audacieux. » Le fonctionnaire sanctionnateur pourrait, de son côté, voir sa charge de travail augmenter légèrement, en fonction du nombre de dossiers à traiter.