Objectif, diriger les clients vers les commerces de l'entité.

C’est un joli coup de pouce que la commune de Jurbise va offrir à ses commerçants. D’ici quelques jours, des panneaux répertoriant l’ensemble des commerces de l’entité seront installés aux abords des établissements scolaires. Le long des voiries et principaux carrefours, ce sont cette fois des panneaux individuels indiquant les commerces les plus proches qui seront placés.

Le projet avait été initié il y a déjà quelques années. Mais les lenteurs administratives ont obligé les autorités communales à prendre patience. "Le projet a débuté il y a deux ans. Il a fallu prendre contact avec les commerçants, les répertorier, choisir les emplacements,… Nous avons également eu quelques petits couacs avec le SPW, qui ne souhaite pas que des panneaux soient installés sur ses voiries", explique Jacqueline Galant (LB), bourgmestre.

"Il a fallu prendre patience mais notre objectif est resté intact, à savoir mettre en valeur nos commerçants, nos producteurs locaux et penser aux citoyens. On part un peu trop du principe que telle enseigne est connue, que l'on sait où elle est installée. Mais nous accueillons chaque année de nouveaux habitants, qui ne connaissent naturellement pas le tissu commercial de nos cœurs de village. Nous sommes également à proximité du parc Pairi Daiza, de nombreuses personnes traversent donc notre commune."

Ces panneaux sont donc destinés à avoir une vue d’ensemble des commerces accessibles, que l’on soit Jurbisien ou non. "Quatre grands panneaux récapitulatifs seront installés près des écoles communales et du parc communal de Jurbise. Une dizaine d’autres, individuels et reprenant une douzaine de commerces, seront placés dans les villages, au niveau des principaux carrefours."

Pour la bourgmestre, il s’agit clairement d’encourager le consommateur à franchir la porte d’un commerce local et de qualité. "C’est une publicité gratuite pour eux et donc bienvenue. C’est aussi un dossier qui va vivre et évoluer au fil du temps. Par exemple, entre le moment où la démarche a été initiée et le moment où elle se concrétise, certains commerces ont fermé leurs portes, d’autres ont ouvert. Il y a aura inévitablement du changement."

Toujours est-il que la démarche est à saluer.