Il faudra cependant le soutien de la Région wallonne pour y parvenir.

À chaque commune ses points noirs en matière de circulation. À Jurbise, la plus problématique des voiries n’est pas communale mais bien régionale puisqu’il s’agit de la RN56 (la route d’Ath). Qu’à cela ne tienne, le chef de corps de la zone de police Sylle et Dendre propose, via son service circulation, de cartographier les zones les plus accidentogènes de la commune dans le but d’objectiver l’identification des zones qui pourraient faire l’objet d’une analyse spécifique.

"L’amélioration de la sécurité routière dans notre commune est un combat concret et quotidien", insiste la députée-bourgmestre Jacqueline Galant (Liste de la Bourgmestre). "Dans ce sens, en tant que députée, j’interpellerai les deux ministres de tutelle, Valérie De Bue, ministre en charge de la sécurité routière et Philippe Henry, ministre de la mobilité, afin de voir si la Région wallonne peut intervenir et assister la commune dans ses efforts en la matière."

À l’heure actuelle, aucune cartographie du genre n’existe. "Bénéficier de cette cartographie que pour Jurbise n’aurait pas de sens. C’est à l’échelle de la Wallonie que cela devrait être disponible mais c’est impossible sans le soutien de la Région wallonne. De même, il ne faut pas croire que ce genre d’initiative va permettre de limiter la vitesse sur nos routes et donc le nombre d’accidents. Ce qu’il faut, ce sont des contrôles. Mais notre police est en sous-effectif et il n’est pas possible de placer des radars dans chaque rue."

Les ministres compétents seront donc interpellés dans 15 jours au parlement. On se souviendra tout de même qu’en février dernier, le ministre Philippe Henry avait annoncé que le projet de réhabilitation et de sécurisation de la route d’Ath, entre le carrefour du Dragon et le carrefour de Masnuy, était remisé dans les cartons du Service Public de Wallonie (SPW). Au minimum jusqu’à l’actualisation du plan infrastructures.