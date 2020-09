Si les chiffres diffusés par l’Institut de santé publique Sciensano sont globalement encourageants, la situation sanitaire n’en reste pas moins instable. Afin de ne prendre aucun risque et ne pas influer négativement sur les courbes, la commune de Jurbise a décidé de joué la carte de la précaution et d’annuler l’ensemble des activités programmées dans le courant de ce mois de septembre.

"Profondément attachée au folklore et activités culturelles de notre commune, ces décisions sont très difficiles à prendre pour moi", explique la Bourgmestre. "Je pense à nous et notre envie de retrouver une vie normale, aux comités organisateurs et à leur investissement durant toute l'année. La Brocante d’Herchies et nos jeux intervillages devaient avoir lieu, de même que les Virées du Terroir par exemple. Mais ce satané virus est toujours là."

Si Jurbise est globalement épargnée, quatre nouvelles infections ont été recensées sur le territoire au cours de ces 15 derniers jours. "C'est aussi notre proactivité qui a fait notre force durant cette crise sanitaire. La santé de mes citoyens est, et reste ma priorité. Chaque vie est importante et il est donc impensable pour moi de prendre le moindre risque en autorisant de plus grands rassemblements."

Il faudra donc encore prendre patience avant de retrouver un semblant de normalité et profiter, à nouveau, des événements qui font la richesse d’une commune.