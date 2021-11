C’est désormais officiel : aujourd’hui, tous les véhicules communaux destinés au transport sont équipés d’alcolocks, c’est-à-dire d’alcootest qui verrouillent le démarrage du véhicule si le test se révèle positif. Le dispositif avait déjà fait son apparition il y a plusieurs années, dans les bus scolaires de l’entité. Une idée qui s'était imposé à Jacqueline Galant après le drame de Sierre. Il est désormais généralisé.

"C'est une absolue nécessité qui s'applique à l'ensemble de nos véhicules de transport", explique la bourgmestre, Jacqueline Galant (Liste de la Bourgmestre). "Pour plus de sécurité, le conducteur de l'un de nos véhicules jurbisiens doit toujours souffler dans un éthylotest avant de faire démarrer le véhicule. L'appareil bloque le véhicule si le test est positif."

Certains citoyens ont d’ores et déjà salué l’initiative, mettant en avant un principe de sécurité. D’autres la critiquent et font été d’un manque criant de confiance à l’égard du personnel qui se retrouve derrière le volant d’un véhicule communal. Quoi qu’il en soit, du côté de la majorité locale, on s’en félicite. "Cet investissement nous permet d’être vigilants et d’être toujours à la pointe en matière de sécurité et prévention."