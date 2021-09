L’administration communale a souhaité marquer le coup. Dans le cadre des Journées du Patrimoine en Wallonie organisées les 10, 11 et 12 septembre prochains et dont le thème est "Femmes et Patrimoine", cette dernière, en collaboration avec l'ASBL No's Village's, mettra à l'honneur trois grandes figures Jurbisiennes de la résistance en Belgique : Hermine Waneukem, Louisette Carlier et Marie-José de la Barre d'Erquelinnes.

© D.R.

"Elles se sont toutes les trois illustrées par leurs actions au sein de la résistance", souligne Jacqueline Galant (LB), bourgmestre. "L’une pendant la guerre 14-18, les deux autres pendant la guerre 40-45. Il s’agissait pour nous de profiter de ces journées pour les remettre en lumière et leur permettre de devenir, à titre posthume, citoyennes d’honneur de notre entité." Cette désignation sera organisée en présence des autorités civiles, militaires et des descendants des trois héroïnes.

La cérémonie sera organisée le vendredi 10 septembre à 18h30, au square Henri de la Barre d’Erquelinnes, près du monument aux morts qui jouxte l’église Sain-Eloi. Par ailleurs, les samedi et dimanche de 14 heures à 18 heures, différentes activités seront organisées autour de l’église et au sein de la salle Jacques Galant. Une exposition regroupant des photos et témoignages de cette période troublée sera accessible au public.