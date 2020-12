Les effets de la crise du coronavirus se feront probablement sentir longtemps. Malgré tout, ce mardi, c’est un budget à l’équilibre qui a été présenté au conseil communal de Jurbise. Si la majorité (Liste de la Bourgmestre) s’est félicitée d’avoir tenu le cap malgré le contexte économique incertain, l’opposition a voté contre ce budget « serré, sous-estimant les effets de la crise sanitaire en 2021 et sauvé du déficit par une subvention provinciale de 102 000 euros permettant d’alléger la note du financement de la zone de secours. »

Au niveau du budget ordinaire, la commune clôture son budget avec un boni de 49 611 euros. Au service extraordinaire, ce dernier s’élève à 653 559 euros. "Nous devons garder à l’esprit que nous ne savons pas de quoi demain sera fait et que les conséquences économiques de la crise pandémique se répercuteront bien au-delà de l’exercice 2021. Même si la solidarité a guidé notre quotidien, nous sommes face à pas mal d’incertitudes pour 2021 et les années suivantes", a admis la majorité.

Cette dernière rappelle par ailleurs que Jurbise fait partie des rares communes de Wallonie à disposer de fonds de réserve. Cette situation financière, jugée sous contrôle, a permis à la commune de ne pas recourir à un emprunt pour proposer des aides aux commerçants impactés par la crise. Une décision que l’on a regretté sur les bancs de l’opposition, qui se veut particulièrement prudente quant à l’avenir.

Qu’à cela ne tienne, la majorité a décidé d’avancer. À l’extraordinaire, plusieurs investissements sont d’ores et déjà programmés. Citons la rénovation de la place de Masnuy-Saint-Pierre pour 425 000 euros, les travaux d’aménagement du rond-point entre les rues de Baudour et d’Erbisoeul (150 000 euros), l’entretien des voiries communales à hauteur de 300 000 euros, divers travaux d’aménagement dans les écoles, la démolition et la construction du foyer culturel de Masnuy (650 000 euros), l’éclairage des terrains de football de Vacresse ou l’achat de nouvelles caméras.

"Confort des citoyens et sécurité vont de pair et nous veillons à ce que tous puissent continuer à bénéficier de l’ensemble des services proposés. Nous avons adapté ce budget en prévoyant des activités que nous ne sommes pas certains de pouvoir mettre sur pied mais nous devons rester optimistes et aller de l’avant. Ce sera au quotidien que nous estimerons, en bon pères de famille, les dépenses utiles et adéquates."

Le groupe majoritaire reste consciente que les années à venir pourraient être particulièrement difficiles. "Le budget 2021 traduit la volonté du collège de finaliser les investissements entrepris ces dernières années d’une part et, d’autre part, d’évaluer les conséquences de la crise sanitaire afin de planifier les investissements dans les années à venir. Notre ambition est d’offrir une commune proche du citoyen, à l’écoute de ses besoins. Le budget se veut donc responsable pour une année incertaine au niveau financier."