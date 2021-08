Aucun risque n’a été pris et la situation est désormais revenue à la normale. Ce lundi, bon nombre d’automobilistes ont dû constater la fermeture de la route d’Ath, à Jurbise, dans les deux sens de circulation. En cause, une intervention menée par les pompiers du poste de secours de Mons, les équipes d’Ores et de Fluxys, renforcés par la police de Sylle et Dendre.

Il était environ 11 heures lorsqu’un entrepreneur de terrassement a arraché une conduite de gaz à moyenne pression. Aussitôt, les secours ont été prévenus et les mesures de précaution ont été prises. Un périmètre de sécurité a été établi. Les services d’Ores ont pu fermer la vanne afin d’éviter une fuite trop importante du gaz. La fuite a pu être colmatée afin de permettre une remise en service.

Dans un premier temps, les secours ignoraient si la canalisation appartenait à Ores et Fluxys. Les deux sociétés ont dès lors été prévenues et invitées à se rendre sur place.