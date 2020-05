Ils pourront présenter leur commerce et faire leur promotion.

Ce lundi marque la réouverture de nombreux commerces après pratiquement deux mois de fermeture. Le soulagement est donc grand pour ces travailleurs soumis à d’importantes pressions financières. Pour les aider dans la relance de leurs activités, la commune de Jurbise a décidé de mettre sur pied un festival virtuel, « les commerçants font leur live. »

"Après le succès rencontré par le festival virtuel que nous avons organisé, je me suis demandé s’il n’était pas possible de mettre en place une initiative du même type pour les commerçants", explique la bourgmestre, Jacqueline Galant. "Les réseaux sociaux représentent un vrai levier pour les commerces de proximité qui peuvent, à travers ce canal, tisser un lien avec leur clientèle, communiquer sur leurs offres et susciter le bouche-à-oreille ou encore vendre leurs produits."

Bref, la commune souhaite encourager les commerçants et leur permettre d’augmenter leur visibilité, cruciale en cette période de crise. Concrètement, chaque soir vers 19 heures, un live sera lancé par un commerçant de l’entité via le groupe Facebook Jurbise-solidaire, qui rassemble désormais plus de 3200 membres. "Nous serons à disposition des commerçants qui souhaitent se lancer dans l’aventure : prêt à porter, fermes, horeca,… Tous les types de commerces sont les bienvenus."

Certains pourront profiter de l’initiative pour se présenter, d’autres pourront organiser des visites de leur point de vente ou même des ventes en direct par virement. Les commerçants intéressés peuvent dès à présent se manifester via festival.jurbise@gmail.com. À la fin du live, les commerçants auront la possibilité de choisir dans la liste des commerces participants, celui qui prendra le relais. Et ce, afin de faire perpétuer la chaîne solidaire des commerçants.