C’est finalement une suite logique. Après avoir fondé le mouvement #Adoptyourchef, Xavier Jockmans lance un label "Adoptable", destiné au consommateur qui pourra ainsi reconnaître les artisans qui travaillent les produits locaux et les transforment de manière "maison." Une continuité donc pour le chef Jurbisien, ancien meilleur ouvrier de France, qui se dit animé d’une profonde envie de valoriser le local de la terre au champ en passant par l’étable et jusqu’à l’assiette du consommateur.

"Mangez mieux, mangez local, nous dit-on. Si ce message tant véhiculé par les professionnels de la santé, les médias, les politiques est simple d’apparence, de multiples obstacles entravent le parcours de celui qui souhaite changer son mode de consommation, ni encouragent celui-ci à passer le pas", souligne le chef. "Comment reconnaître et différencier le vrai produit local d’un simple procédé marketing ?"

Le label, tout récemment lancé, s’adresse donc aux consommateurs mais aussi et surtout aux artisans du goût, qu’il s’agisse de restaurateurs, de frituriers, de boulangers, de producteurs locaux. "Il s’adresse aux acteurs du secteur alimentaire au sens large. Ce label doit permettre à chacun de participer à la révolution du mieux manger, d’être plus transparent vis-à-vis de la clientèle, de bénéficier de plus de visibilité et de reconnaissance, de se positionner par rapport aux autres professionnels du secteur et de donner l’envie de rejoindre le "mieux produit, mieux consommer."

Trois catégories de label sont désormais disponibles selon le secteur d’activité de chaque professionnel. Le premier s’adresse aux bouchers, aux magasins, aux boulangers. En fonction de leurs objectifs et ambitions, ceux-ci pourront prétendre à un label temporaire, argent, or ou platinium. À titre d’exemple, le label temporaire pourra être octroyé au professionnel qui souhaite changer ses habitudes et qui est donc en période de transition. Il disposera de six mois pour appliquer un changement.

Le label platinium distinguera quant à lui le professionnel qui se fournit en produits locaux et respect la saisonnalité des produits, il favorise les échanges commerciaux dans la communauté, les produits proposés sont bios et durables. D’autres catégories s’adressent encore aux restaurants, cafés, traiteurs et chefs à domicile et finalement aux producteurs locaux.

"Afin d’offrir un label crédite et riche de sens, offrant une garantie certaine au consommateur, le processus de labellisation passera par des entretiens avec l’équipe d’#Adoptyourchef ainsi que par diverses vérifications administratives", précise encore le chef. Quelques pré-requis devront être respectés afin de pouvoir prétendre audit label, par exemple être inscrit comme professionnel et répondre aux normes d’hygiène en vigueur dans son secteur d’activité et s’acquitter d’une redevance annuelle de 90 euros HTVA.

Les procédures peuvent être entreprises via www.adoptyourchef.com/notre-label.