Le dossier n'en est cependant qu'à ses prémices.

Pas touche au patrimoine de Jurbise. C’est un peu le sens des propos de plusieurs riverains après que ceux-ci aient pris connaissance d’une enquête publique visant le projet de construction d’un immeuble à appartements au numéro 1 de la rue de la Gare. Un projet porté par le promoteur immobilier Delzelle qui nécessiterait la démolition du bâtiment existant et de ses annexes.

Autant écrire que le projet ne fait pas l’unanimité. D’une part parce que plusieurs citoyens estiment que le bâtiment existant fait partie du patrimoine de l’entité, d’autre part parce qu’ils ne souhaitent pas voir sortir de terre un énième projet immobilier dans une commune qui, rappelons-le, se veut avant tout rurale.

Bref, la résistance s’organise et plusieurs personnes ont déjà manifesté le souhait de réagir dans le cadre de l’enquête publique. Également interpellée sur le sujet, la bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant (LB), a tenu à tempérer, rappelant notamment que la présentation d’un projet n’est pas nécessairement synonyme d’octroi de permis.

"Ces réactions démontrent à quel point nos citoyens sont attachés à leur commune et à leur patrimoine. Notre commune, aussi petite soit-elle, compte en effet un grand nombre de bâtiments anciens et d’installations plus modestes qui sont le reflet, parfois merveilleux, de notre culture rurale. Nous en sommes très fiers et nous sommes d’ailleurs en train de recenser les éléments de notre Petit Patrimoine Populaire", explique-t-elle.

Et de poursuivre : "Cependant, avant de nous intenter quelconque procès d’intention, le collège et moi-même rappelons que la Commune ne vend pas ce bien. Elle a simplement été informée d'un projet immobilier sur ce site. Le bâtiment a été mis en vente. Tout qui voulait pouvait s'en porter acquéreur." La commune a donc instruit le dossier en organisant l’annonce du projet et en écrivant aux riverains comme le prévoit le CODT, le code du développement territorial.

La commune devra ensuite transmettre le dossier au fonctionnaire délégué de la région wallonne. Elle ne communiquera officiellement sa position qu’après avoir examiné l’ensemble des composants du dossier, qui n’en est donc qu’à ses prémices. D’ici là, les riverains peuvent toujours consulter le dossier et faire part de leurs craintes et remarques jusqu’au 30 juin prochain.