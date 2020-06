Le collège reste persuadé que les effets de la crise ne se feront sentir que dans les prochains mois.

Tour à tour, les communes planchent sur une stratégie afin de soutenir l’économie locale, les citoyens et travailleurs plus ou moins durement mis à mal par la crise. À Jurbise, le collège communal vient de dévoiler son plan de relance. Un plan qui s’inscrira dans la continuité puisque les élus restent conscients que les effets les plus néfastes de la crise ne se feront sentir que dans les prochains mois.

"Plutôt que de se mettre sur le dos un emprunt, la commune puisera dans son fonds de réserve pour proposer différentes aides aux indépendants les plus impactés par la crise du Covid-19", explique la commune. L’objectif est de proposer une aide financière pour les exercices 2020 et 2021. Une évaluation sera menée début 2021 et des réflexions seront régulièrement posées afin d’adapter les aides et d’éventuellement en générer de nouvelles.

"Notre but est d’aider les commerçants, agriculteurs, clubs sportifs et restaurateurs mais pas en faisant un one-shot", explique la bourgmestre, Jacqueline Galant. "Avec le collège, nous avons travaillé sur une stratégie visant une aide mesurée qui peut évoluer dans le temps. Ce n’est pas en 2020 que nous mesurerons le plus les difficultés de nos indépendants. Nous souhaitons jouer la prudence sans mettre à mal les finances communales mais en proposant une dynamique réfléchie pour donner du souffle à notre commerce local."

Sans pour autant « faire de l’assistanat », précise la bourgmestre. "Notre objectif est de valoriser le commerce local, comme nous le faisions déjà bien avant cette crise. Nous jouons sur le long terme. Nous sommes bien conscients qu’après les commerçants, nous devrons pallier plusieurs besoins qui émaneront par exemple du CPAS mais aussi de la zone de secours ou de la zone de police. Nous devons donc avoir une vision à long terme et agir avec notre équipe en bons pères de famille."

Concrètement, outre la suppression de la taxe immondices, les restaurants bénéficieront d’une prime de 2.500 euros en 2020 et 2.000 euros en 2021. Les cafetiers et les traiteurs recevront 2.000 euros en 2020 et 1.500 en 2021. Les agriculteurs et les clubs de sports recevront 500 euros en 2020. Les acteurs du secteur culturel percevront quant à eux 1.000 euros. Ces primes seront octroyées à condition que l’activité soit exercée à titre principal.

Chaque citoyen recevra en outre un chèque d’une valeur de 20 euros à dépenser dans les commerces de l’entité (à l’exception des grandes surfaces et du secteur horeca). Ces chèques pourront donc être dépensés chez les coiffeurs, esthéticiennes, magasins de décoration, boutiques de vêtements, boutiques d’accessoires pour femmes, etc… Le coût estimé de la mesure s’élève à quelque 376 800 euros.

"Cette stratégie sera amenée à évoluer. Nous sommes également occupés à travailler sur diverses campagnes publicitaires. La première se fera via notre magazine communal qui mettra en valeur tous nos commerçants. D’autres actions verront le jour prochainement." Un label "le local, c’est bon pour le moral" sera également développé et une campagne spécifique prochainement lancée.