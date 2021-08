Les conducteurs un peu trop pressés auront tout intérêt à lever le pied, lorsqu’ils circuleront sur la chaussée Brunehaut, dans l’entité de Jurbise. Un radar-tronçon y sera en effet prochainement installé. Du côté des autorités communales, on aurait évidemment préféré se passer de pareil dispositif. Mais le comportement de certains automobilistes les contraignant à passer à la manière forte.

"La chaussée Brunehaut est un axe qui entoure Jurbise et Casteau. Bon nombre de véhicules l’empruntent quotidiennement, et malheureusement, bon nombre d’entre eux sont en excès de vitesse", explique Clément Tranchant, membre de l’Observatoire de la Sécurité Routière, mise sur pied afin de référencer les lieux problématiques et tenter d’apporter des solutions concrètes aux riverains qui formulent des plaintes. Ce qui est le cas de ceux qui résident le long de cette route.

"La police est très régulièrement sollicitée pour effectuer des contrôles sur cette chaussée", confirme de son côté Jacqueline Galant (LB), bourgmestre de Jurbise. "Enormément d’automobilistes, mais également de camions fréquentent cette voirie qui relie Mons à Soignies. En collaboration avec la police locale et la Région Wallonne, nous avons obtenu l’installation d’un radar tronçon. Nous espérons qu’il nous permettra de lutter plus efficacement contre la vitesse sur cette voirie."

Pour rappel, le radar tronçon scanne la plaque de l’usager entre le point A et le point B, imaginons sur une distance de 10 kilomètres, et mesure la vitesse moyenne du conducteur. Si celle-ci se situe au-dessus de la limite autorisée, le PV tombe. Il est dès lors inutile de freiner au dernier moment, lorsque le radar est aperçu. Ce nouveau radar, bientôt installé à Jurbise, s’ajoutera à ceux qui feront leur apparition sur plusieurs autoroutes de la région d’ici ce mercredi.

Quatre seront placés aux alentours de Mons, dans les deux sens de circulation, su la E42 entre Mons et le Roeulx, entre Mons et Saint-Ghislain, sur le tronçon Mons-Nimy et finalement sur la E19 entre Boussu et Mons. Bref, dans la région, que l’on soit sur l’autoroute ou dans les villages, le mot d’ordre est le même : levez le pied et respecter les limitations de vitesse en vigueur afin d’éviter les accidents et les drames.