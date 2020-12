À n’en pas douter, l’initiative sera appréciée. En cette fin d’année aussi morose que particulière, la bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant (LB), a décidé d’offrir un joli cadeau à quelques-uns de ses concitoyens. Ces 18 et 19 décembre, un photographe professionnel se déplacera à travers les six villages de l’entité afin de prendre un cliché des bulles familiales. L’opération sera menée dans le plus grand respect des mesures sanitaires puisque la photo sera prise sur le pas de la porte.

"C’est une initiative tout à fait personnelle que je voulais prendre car je constate beaucoup de tristesse en cette fin d’année. Nombreux sont ceux qui n’ont pas le moral, qui sont épuisés de vivre dans un climat anxiogène et qui sont dépités de ne pas pouvoir partager les fêtes avec leurs proches", explique la bourgmestre.

Ayant elle-même eu l’opportunité de profiter d’un shooting photo avec son fils Moïse, Jacqueline Galant a souhaité apporter cette parenthèse aux Jurbisiens. "C’était vraiment un bon moment, nous étions dans notre bulle, en train de vivre le moment présent. Je me suis simplement dit pourquoi pas ? C’est un jeune photographe de l’entité qui se chargera de mener à bien cette opération." Les photos seront ensuite développée sur un papier cartonné type carte-postale.

"Il n’y aura aucun contact avec les participants et le photographe, qui sera masqué et qui restera à distance tandis que la famille restera sur le pas de la porte." Bien sûr, tout le monde ne pourra pas en profiter. "Nous limitons les inscriptions à 200 foyers, ce qui est déjà un challenge !" Les Jurbisiens intéressés ont invités à se manifester en envoyant un e-mail (photo.jurbise@gmail.com). Une heure de rendez-vous leur a alors été communiquée.