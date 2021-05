À Jurbise, on revendique fièrement le caractère rural de la commune. Aujourd’hui pourtant, la population qui s’installe au cœur de l’un de ses six villages est de plus en plus diversifiée, ce qui nécessite quelques ajustements afin de maintenir l’équilibre et préserver le cadre de vie et le confort de chacun. C’est dans cet objectif que le conseil communal vient d’adopter une charte de la ruralité. Cette dernière s’adresse tant aux agriculteurs qu’aux citoyens et à la commune.

Il est ainsi demandé aux premiers de "s’engager à respecter l’environnement communal, à ne pas détruire ou endommager les talus ou accotements stabilisés, de procéder au dégagement et nettoyage des voiries et de respecter le code de la route une fois au volant d’engins agricoles." Les seconds sont invités à entretenir leurs espaces verts et à s’abstenir d’utiliser des engins bruyants, notamment des tondeuses, en soirée, les dimanches et jours fériés.