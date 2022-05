Cette année, en distinguant les communes qui mènent une politique de développement du sport, l’Adeps a attribué un label deux étoiles à la commune de Jurbise. "Cette récompense, soutenue par la Ministre des Sports Valérie Glatigny, souligne nos efforts afin de renforcer l’accessibilité au sport pour tous les citoyens", confie Jacqueline Galant, la Bourgmestre de Jurbise.

À présent, Jurbise se place parmi les 34 autres communes qui obtiennent pour la première fois le label. Avec son score de 75,46%, elle obtient même le label 2 étoiles. "Jurbise est une commune qui bouge et nous sommes aux côtés de nos clubs sportifs chaque jour pour les aider à évoluer dans les meilleures conditions", ajoute la Bourgmestre.

Pour l’octroi de ce label, une procédure de sélection rigoureuse a été mise en œuvre par le personnel des Centres de Conseil du Sport de l’Adeps, appuyé par l’Union des Villes et Communes de Wallonie et par le Centre d’Expertise Juridique de la FWB.

La diversité des activités sportives proposées, la mise en avant des clubs, l’accessibilité de tous les citoyens aux centres ainsi que la valorisation des infrastructures sportives sont les critères sur lesquels Adeps s’appuie pour présenter ses Lauréats. "Avec ses dimanches "Jurbise en forme", ses cours de gymnastiques pour les aînés, ses stages pour les plus jeunes ou encore le dynamisme de nos clubs sportifs, nous sommes sur le bon chemin", ajoute Jonathan Pelerieau, Echevin des sports.

Il y a plus de deux ans, le confinement a changé notre manière de bouger ainsi que notre rapport au sport. Forte de ce constat, l’Adeps (Administration Générale du Sport) multiplie les initiatives permettant de promouvoir le sport auprès de tous. Sachant qu’en Belgique, plus de 18% de jeunes sont en surpoids et 16 % des adultes sont obèses, la pratique régulière d’un sport doit être mise en avant afin de maintenir une vie équilibrée.