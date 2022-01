C’est un soutien qui sera plus que probablement apprécié par l’association qui en bénéficiera. La Cousine, une toute jeune boite de graphisme installée à Jurbise, vient en effet de lancer un appel aux SPA et refuges actifs en province de Hainaut afin de leur offrir, in fine, la conception d’une identité visuelle complète. La démarche est récente mais déjà, les premières candidatures se profilent, ce qui réjouit Pauline Lhost, graphiste.

"J’ai lancé La Cousine en décembre dernier, c’est donc tout récent même si j’avais ce projet en tête depuis un petit moment", explique-t-elle. "Je suis cependant indépendante depuis 2018 et active au sein d’Axiocom, une boite qui a notamment travaillé avec Ambroise Paré, le CHU Tivoli ou encore le Mumons. De chouettes projets mais très corporate. La Cousine me permet d’aider des particuliers, des structures plus petites qui n’ont que des moyens limités à consacrer à leur identité visuelle."