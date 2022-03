Chaque année dans le cadre des journées wallonnes de l’eau, diverses activités sont proposées aux citoyens afin de les sensibiliser à la nécessité de préserver cette précieuse ressource sur leur territoire. Chez nous, la commune de Jurbise a notamment décidé d’y participer en s’associant avec le Contrat de Rivière Haine et Dendre.

Les activités seront gratuites et seront majoritairement proposées entre le 12 et le 27 mars prochain. Le samedi 12 mars dès 10 heures au départ du parc communal, c’est un parcours guidé à vélo de 20 kilomètres qui sera proposé aux participants. Ceux-ci partiront à la découverte des sources de la Dendre et d’autres points d’eau remarquables. La participation est gratuite mais une réservation est indispensable auprès du plan de cohésion sociale (065/37 74 60, info@jurbise.be). Des vélos électriques seront disponibles à l’essai, sur réservation toujours.

Entre le samedi 12 et le dimanche 27 mars, place à la mobilisation citoyenne. En collaboration avec BeWaPP, une opération nettoyage de printemps le long des cours d’eau sera organisée. L’activité est accessible à tous, sur réservation auprès du service travaux (065/37 74 63, travaux@commune-jurbise.be). Une fois inscrits, les participants recevront les modalités de participation, la liste deds lieux et cours d’eau concernés et du matériel de nettoyage (sacs, gilets, gants,…). Le mercredi 16 mars, les ouvriers du servie propreté et le conseil communal des enfants seront aussi mobilisés.

Le 15 mars à partir de 18h30 à la salle Jacques Galant, une séance d’informations "fabriquez vos produits cosmétiques et ménagers, c’est économique et sans danger pour la nature" sera donnée par Aurore Mainil, Thomas Hannecart et Maïté Doyen. La participation est gratuite, sur réservation auprès du département animations-projets (065/37 74 60, info@jurbise.be) et sur présentation d’un CST valable.

Le lendemain, le 16 mars donc, entre 14 heures et 16 heures, une animation kamishibaï autour de l’album « Goutte d’eau » sera proposée au sein de la bibliothèque communale. Une sélection de livres sur le thème de l’eau sera par ailleurs consultable. L’entrée est libre, la participation est gratuite. Enfin, entre le 12 mars et le 20 juin, durant les heures d’ouverture de l’administration, le public pourra découvrir dans le hall du château communal l’exposition "Les changements climatiques et les gestes éco-citoyens", mise en œuvre en collaboration avec Hainaut Développement.