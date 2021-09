Tantôt amusant, tantôt fatiguant, le projet porté par Élodie Danneaux aura eu le mérite de susciter des réactions contrastées auprès de ses élèves. Institutrice d’une classe de cinquième année primaire au sein de l’école communale de Masnuy-Saint-Jean, cette dernière a mené, ce jeudi, une expérience sensorielle en plein air via le projet Tous à pieds… Nus. L’expérience s’intègre dans un projet plus vaste destiné à déconnecter de la réalité pour se reconnecter à l’essentiel et à la nature.

Ce n’est pas tout à fait le projet que l’institutrice avait pensé développer avec sa classe, mais c’est finalement sans grand regret que le plan B a été enclenché. "En juin, j’avais répondu à un appel à projets dans le but de valoriser un sentier mais il n’a pas été retenu", explique Élodie Danneaux. "En septembre, je me suis donc retrouvée sans cette possibilité. J’ai fait connaissance avec ma classe et rapidement, à travers une question, il est apparu que les enfants préfèrent marcher pieds nus à la maison."

L’idée de proposer à ces petites têtes blondes d’aller se promener a naturellement germé dans l’esprit de l’institutrice. "Nous sommes partis et une fois à l’entée du sentier, je leur ai proposé d’enlever leurs chaussures. Certains étaient réticents mais lorsqu’ils ont vu que je me prêtais moi aussi au jeu, tous l’ont fait. Ils ont pu expérimenter beaucoup de chose : le sol chaud ou froid, le fait que cela puisse piquer, être bizarre sous les pieds,…"

Le reste d’une flaque de boue a également retenu l’attention des enfants... Qui en ont naturellement profité. "L’idée, c’était qu’ils puissent lâcher prise, se sentir eux-mêmes et s’écouter alors qu’au quotidien, on est davantage dans la retenue. Je leur ai proposé un instant de méditation, non pas pour les calmer mais pour leur remettre de réfléchir à leurs émotions et cela a très bien fonctionné pour la plupart d’entre eux. Nous avons ensuite pris le chemin du retour, certains sont restés à pied nus, d’autres ont remis leurs chaussures."

Toujours est-il que l’expérience n’aura laissé personne indifférent. "Certains ont dû prendre davantage sur eux, d’autres ont vraiment adoré. J’aimerais pouvoir retenter l’expérience et aller plus loin en invitant par exemple quelqu’un pour les initier au Reiki, une technique de massages de pieds." La finalité du projet reste cependant la création d’un parcours sensoriel au sein de l’école afin que toutes les classes maternelles et primaires puissent en profiter.