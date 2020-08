Chez Livr’S Editions, la rentrée littéraire sera 100% belge. En effet, pas moins de quatre ouvrages sont actuellement en précommande et le resteront jusqu’au 10 septembre prochain. Parmi eux, "La licorne qui cherchait ses couleurs", la dernière création de la Jurbisienne Emilie Ansciaux, par ailleurs éditrice de Livr’S Editions. "Je suis moi-même une grande enfant. J’avais l’envie depuis pas mal de temps de sortir un livre sur les licornes", explique l’auteure. " J’ai rencontré Alexéli Cardin dans un salon en Auvergne et j’ai eu un véritable coup de cœur pour ses illustrations. Lorsque j’ai écrit mon histoire, m’associer à elle était une évidence."

L’ouvrage comporte finalement une soixantaine de pages. " Les premières pages sont exclusivement en noir et blanc. Au fur et à mesure de l’aventure de notre licorne et de ses amis, les couleurs apparaissent." Le livre s’adresse à des enfants à partir de quatre ans. Disponible en pré-commande, il sera dans toutes les librairies à partir du 15 octobre.