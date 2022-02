Le dossier de candidature devra être présenté devant le conseil communal mais la commune de Jurbise entend répondre à l’appel à projets wallon Tax on Pylons, qui vise à digitaliser les pouvoirs locaux de Wallonie. En synergie avec le CPAS et sur base des objectifs déjà définis par la majorité, notamment dans son Plan Stratégique Transversal (PST), les services communaux se sont réunis et ont défini des priorités en termes de connectivité.



"On a un peu fait le tour et on a tablé sur des actions et projets à mettre en place de manière transversale", explique la bourgmestre, Jacqueline Galant (Liste de la bourgmestre). "Il s’agit par exemple de prévoir un nouveau câblage pour connecter les différents bâtiments communaux, d’acquérir des serveurs plus fiables et plus performants, de passer à une téléphonie plus moderne et moins consommatrice d’énergie."