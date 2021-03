L'initiative spadoise va-t-elle faire tache d'huile? Il y a deux semaines, Charles Gardier, directeur des Francofolies de Spa et député wallon MR, annonçait vouloir organiser un concert test dans une salle pour 400 spectateurs avec la collaboration de l'ULG. Samedi, alors que la culture soufflait la première bougie du confinement et que diverses actions de soutien étaient organisées, la bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant, a publié une courte vidéo sur les réseaux sociaux pour annoncer que sa commune souhaitait également organiser des manifestations tests.

"La Région wallonne devrait lancer un appel à candidats pour voir quelles communes seraient prêtes à organiser ce type d'événements sur leur territoire", nous confie Jacqueline Galant. "Nous nous portons d'ores et déjà volontaires et voulons suivre l'exemple de Spa. Cela fait plus d'un an que notre salle est désespérément vide. Or, nous avons une culture locale et un tissu associatif très développés qui aspirent à pouvoir reprendre des activités. Si les chiffres de l'épidémie le permettent, nous souhaitons donc pouvoir mener ce type d'expérience pour ouvrir des perspectives."

La salle Jacques Galant peut accueillir près de 500 spectateurs assis. Le collège communal de Jurbise va se pencher prochainement sur la possibilité d'y installer des purificateurs d'air. Des contacts avec l'ULG ainsi qu'avec l'UMons vont également être pris. "Nous souhaitons pouvoir reprendre une vie normale le plus vite possible, mais nous savons aussi que cela va se faire progressivement. L'idée est donc de pouvoir établir des protocoles sanitaires qui permettront d'occuper les salles de spectacle", poursuit Jacqueline Galant.

À Spa, le groupe Ykons s'est déjà vu confier la tâche de brûler les planches pour le concert test qui se prépare. À Jurbise, on n'en est pas encore à décider de l'affiche, mais ce ne sont pas les possibilités qui manquent. "Nous avons notamment Marc Pinilla et d'autres artistes locaux. Nous avons aussi de nombreuses associations qui avaient l'habitude d'organiser des événements pouvant rassembler plusieurs centaines de personnes. Et bien souvent, l'organisation de tels événements est nécessaire au bon fonctionnement de notre tissu associatif. Nous ne savons pas encore la forme que cela prendra, mais que ce soit culturel, sportif ou festif, nous voulons pouvoir organiser un événement encadré par des scientifiques afin de pouvoir avancer et dégager de nouvelles perspectives."