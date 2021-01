Les volontaires sont toujours les bienvenus. Ce week-end, le kiwanis organisera à Jurbise et à Soignies des sessions de récoltes d’échantillons de sueur, destinés à entrainer les chiens à détecter le coronavirus. L’organisation internationale, dont l’objectif est davantage de venir en aide aux enfants du monde entier, a en effet été sollicité par le SPF Santé publique pour mener à bien cette mission.

Ce week-end donc, sous la direction d’un médecin, une équipe médicale effectuera une prise d’échantillons auprès de quelque 25 personnes par session. "À Jurbise, la première session aura lieu ce samedi 9 janvier à 10h30 et la deuxième à 11h30, toutes deux à la salle Jacques Galant", explique Jacques-Pascal Janssens.

À Soignies, c’est au cœur de la salle Pierre Dupont, à 14 heures et à 15 heures que ça passera. "Les volontaires doivent évidemment se manifester avant ce week-end. Les inscriptions ont ralenti lors des congés de fin d’année et reprennent doucement." Ceux-ci sont invités à prendre contact avec l’organisateur via le 0475/30.02.80.

"Nous ne pouvons qu’espérer que cette expérience permettre une meilleure détection du virus", poursuit Jacques-Pascal Janssens. Les recherches scientifiques menées par le professeur Grandjean (école nationale vétérinaire d’Alfort, en France) ont en effet montré que les chiens renifleurs sont capables de reconnaitre l’odeur spécifique que les porteurs du virus covid-19 dégagent dans leur sueur.

Une fois que les chiens sont formés à ce nouveau parfum, les cherches ont même constaté un taux de réussite plus élevé qu’avec les tests PCR standardisés. Il n’en fallait pas plus pour que le gouvernement fédéral, via le SPF Santé publique, lance un processus de validation en collaboration avec les facultés vétérinaires de Gand et de Liège.

En Belgique, ce sont les chiens de la police fédérale, de la défense, des pompiers et de la protection civile qui seront formés.