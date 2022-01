Le tribunal correctionnel de Furnes a condamné un homme de 48 ans à quatre ans de prison ferme pour avoir exploité des plantations de cannabis à Furnes et à Boussu. Onze autres prévenus ont écopé de peines allant de dix à quarante mois pour leur rôle dans l'affaire. Une culture de cannabis de 712 plants avait été découverte le 13 avril 2021 dans un entrepôt à Furnes. L'enquête relative à cette plantation devait conduire les enquêteurs à Boussu où une autre plantation a été découverte ce jour-là. Les forces de l'ordre ont alors mis la main sur 360 plants de cannabis et pas moins de 58 kilos de bourgeons de cannabis.

Selon le parquet, Ramazan B., un Turc originaire de Breda a joué un rôle central dans l'affaire, et ce malgré ses dénégations. Selon la défense, Ramazan B. a agi sous les ordres d'un certain Mohamed, également de Breda et qui aurait tout financé. Pour l'installation de la plantation, Ramazan B. a fait appel à Savas B., le mari de sa nièce, qui réside aussi aux Pays-Bas. L'intéressé, qui minimisait sa participation aux faits, a écopé de 40 mois de prison ferme.

Des cueilleurs bulgares travaillaient par ailleurs dans les plantations. Parmi eux, une certaine Zekie I., 53 ans, aurait agi, selon le parquet, comme une sorte de cheffe d'équipe. Selon son avocat, elle n'a jamais joué aucun autre rôle dans l'affaire. La prévenue a également affirmé regretter avoir laissé son fils et sa fille travailler dans une plantation. Elle écope néanmoins de 30 mois de prison.

Les autres personnes impliquées ont été condamnées à des peines de prison allant de dix mois à deux ans de prison. Les avocats de la plupart des prévenus avaient demandé, en vain, une condamnation avec sursis.