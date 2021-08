Le dernier week-end du mois d’août sera synonyme de fête, dans l’entité boussutoise. Il en sera de même au début du mois de septembre, puisque la traditionnelle braderie de Boussu sera organisée les 10, 11 et 12 septembre prochains sur la place de Boussu. Durant trois jours, place à la musique, à l’ambiance conviviale et à la bonne humeur.

Le coup d’envoi des festivités sera donné vendredi en compagnie de Kid Noize. "Artiste d'un genre rare mettant ses histoires en scène, dans des albums habités par des sonorités aussi novatrices qu'innombrables, il sera aux platines, notamment via un show visuel sur un écran de 30 m²", annonce-t-on du côté de l’administration communale.

Le lendemain, c’est Daddy K, citoyen d’honneur boussutois, qui prendra le relais derrière les platines avant de céder sa place à Pilgrims, cover reconnu et apprécié du groupe Queen. Les festivités se clôtureront le dimanche 12 septembre en compagnie de Michel Fugain et devant le traditionnel feu d’artifices, prévu à 22h30.

Une brocante et une braderie permettront aux badauds de faire des dizaines de bonnes affaires. Il est toujours possible de réserver un emplacement via le 0477/21 99 20. L’événement, qui attire généralement des milliers de personnes chaque année, est organisé par l’administration communale et le centre culturel de Boussu. Contexte sanitaire oblige, le port du masque restera obligatoire.

Toutes les informations pratiques peuvent être retrouvées sur le site internet dédié, www.braderiedeboussu.be.