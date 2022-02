Dès le 14 février, la désaffectation de la plus vieille partie du cimetière de Quiévrain sera lancée rendant les lieux inaccessibles jusqu'au 11 mars hormis lors d’événements funéraires et durant les week-ends. Avant cela, la société Vandescure procèdera à l’enlèvement des pierres tombales en surface du 2 au 5 février. Le nouveau cimetière de Quiévrain, accessible au public via l’entrée de la rue du Cheval Blanc, restera, lui, ouvert tout au long des travaux.

Le besoin en place se faisait de plus en plus urgent dans les cimetières de Quiévrain. La désaffectation de la plus vieille partie de l’ancien cimetière devenait donc indispensable. "Nous avons laissé beaucoup de temps aux familles pour s’occuper de leur sépulture. Nous savons que cette situation est assez délicate et avons donc tout mis en œuvre pour faire les choses dans le plus grand respect des défunts et des familles", explique Gaël Robillard, échevin des Cimetières à Quiévrain.

"Le nouveau cimetière comme l’ancien sont de plus en plus remplis, il fallait donc agir avant de se retrouver face à une impasse. La partie qui va subir la désaffectation est la plus vieille de l’ancien cimetière. Les sépultures n’étaient plus entretenues. Nous ne pensons donc pas faire de tord aux familles en agissant", poursuit Gaël Robillard.

La société Vandescure se chargera de venir récupérer les pierres tombales en surface afin de les recycler. La commune de Quiévrain s’est quant à elle munie de deux grands ossuaires afin d’y déposer les ossements restants.

Les habitants sont invités à prendre leurs dispositions lors de la fermeture qui surviendra à partir du 14 février. La désaffectation devrait prendre quatre semaines pour se terminer aux alentours du 11 mars. L’ancien cimetière rouvrira alors ses portes aux horaires habituels.

Une seconde partie de l’ancien cimetière sera par la suite désaffectée. La commune de Quiévrain laisse cependant une année supplémentaire aux familles pour qu’elles puissent faire le nécessaire.