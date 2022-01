Les mains vertes présentes à Dour et dans les communes environnantes pourront bénéficier de formations en permaculture et en jardinage biologique dès le mois de mars prochain. Plusieurs types de formation seront proposées. D’une part dix séances seront dispensées le week-end pour toutes les personnes souhaitant en savoir plus sur ces pratiques. D’autre part, une formation longue sera proposée, en semaine, aux demandeurs d’emploi.

Certaines personnes ignorent peut-être ce que sont le jardinage biologique et la permaculture. Jardiner biologiquement, c’est renoncer aux pesticides et aux engrais chimiques, c’est également ne plus bêcher et éviter le tassement du sol. Ces actions permettent de protéger le sol et favoriser la biodiversité. La permaculture est, quant à elle, une manière d’organiser un lieu qui respecte des valeurs éthiques et qui s’appui sur un certain nombre de principes comme l’utilisation de ressources renouvelables, favoriser la biodiversité ou encore ne plus produire de déchets.

Les intérêts d’une formation en jardinage biologique et en permaculture sont donc multiples. Les participants pourront y apprendre les bases de la gestion d’un potager familial totalement biologique. Ils pourront également participer à l’aménagement de l’espace vert de l’Ecocentre Oasis tout en faisant des rencontres conviviales et enrichissantes.

Ces formations débuteront le 22 mars et prendront fin en décembre. Au total, plus de 340 périodes de 50 minutes seront organisées. De plus amples renseignements pourront être pris auprès de Pierre Léger, joignable par mail à l’adresse : pierreleger1@hotmail.com ou par téléphone au 0477/26.29.11. Une inscription par mail est indispensable pour participer aux formations. Elles seront données à Petit-Dour, sur un terrain de l’Ecocentre Oasis. Les frais de participation s’élèvent à 190 euros et seront gratuits pour les demandeurs d’emploi.