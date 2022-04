A l’approche de la fête des mères, il n’est pas toujours facile de trouver le cadeau idéal. La commune de Dour et l’asbl Dour Centre-Ville ont décidé de remédier à ce problème en lançant un grand concours Facebook permettant de faire gagner des bons d’achat d’une valeur de 50 euros à utiliser dans des magasins de l’entité. Ce concours prendra place du 2 au 7 mai.

Pour tenter leur chance, les participants devront se rendre sur la page Facebook de Dour Centre-Ville et la liker. Ils devront ensuite mettre un commentaire en bas de la publication du concours en invitant leur maman, ou membre de leur famille à liker et devenir fan de la page. Ils devront également donner la raison pour laquelle leur maman est la meilleure. Il ne restera alors plus qu’à partager la publication.

Le tirage au sort se tiendra le 7 mai prochain. "Les gagnants seront personnellement prévenus et identifier", indique l’asbl Dour Centre-Ville. "Plus de 500 euros de bons d’achat sont à gagner dans les commerces du centre-ville de Dour. Le concours débutera le premier mai au soir au moment de la publication du post Facebook. Il ne restera plus qu’à suivre le règlement du concours pour y participer."