La Belgique fait partie des pays présentant une démocratie participative permettant aux citoyens de prendre part aux décisions politiques de part leur vote. Tous les citoyens n’ont toutefois pas la chance de participer à ces prises de décisions, c’est le cas des personnes handicapées dont l’association "L’appui", située à Roisin dans la commune de Honnelles, s’occupe depuis 25 ans maintenant. Les membres de l’asbl aimeraient néanmoins que cela change en permettant aux personnes présentant un handicap d’être davantage considérées dans la société.

L’Appui propose un service résidentiel et de jour pour les adultes présentant un handicap mental ou un double diagnostic. Il accueille 27 personnes réparties sur deux sites, l’un à Roisin et l’autre à Meaurain dans l’entité de Honnelles. Tout au long de l’année, les résidents ont l’occasion de participer à des actions visant à les inclure dans la société. Fort de cette expérience vieille de 25 ans, l’association aimerait aller encore plus loin dans cette volonté d’inclusion.

"Nous essayons d’inclure nos résidents un maximum dans la société grâce à différentes actions. Nous avons collaboré, en ce sens, avec le Parc naturel des Hauts-Pays. Nous avons également participé à des projets Cap48 nous permettant de mettre en place des aménagements à Montignies-sur-Roc", indique Didier Desoil, co-responsable de l’association L’Appui. "Je pense que nous pouvons d’ailleurs aller encore plus loin en permettant aux personnes présentant un handicap d’intervenir également dans la démocratie participative. Bien que cela soit un peu utopiste, j’estime qu’ils ont également leur mot à dire dans notre société et qu’ils devraient être davantage considérés à ce niveau-là."

Une conférence débat se tiendra le vendredi 25 février prochain afin de discuter de cette volonté avec Anne-Emmanuelle Bourgaux, professeure de droit constitutionnel et d’histoire du droit à l’ULB et à l’UMons. "Nous allons aborder les enjeux, buts et historiques des droits que les personnes handicapées possèdent ou pourraient posséder. Deux de nos résidents viendront prendre part au débat", ajoute Didier Desoil.

Bien que cette conférence/débat ne permettra pas aux personnes handicapées d’aller voter du jour au lendemain, elle aura le mérite de se poser la question sur la possibilité ou non qu’elles en aient l’accès dans le futur.